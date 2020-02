Omnisport : Des rencontres de base-ball, futsal et football prévues au stade JL Vanterpool

L’association « SXM Sport Mouvement » organise une compétition qui va se dérouler sur deux dimanches, le 2 et le 9 février. Les matches aller auront lieu en partie française, et les matches retour se feront à Philipsburg le dimanche 9 février.

Cette journée sportive débutera sur le stade Jean-Louis Vanterpool à 8h00, avec un match qui opposera les vétérans de la partie française contre ceux de la partie hollandaise.

De 10h00 à 17h00, les footballeurs laisseront la place aux joueurs de base-ball. Une équipe de « SXM Sport Mouvement » représentera la partie française, et deux autres équipes représenteront Sint Maarten et Curaçao.

A 16h00, sur le plateau de la Halle des Sports, ce sera au tour du futsal de débuter avec une rencontre U15. La Juventus jouera contre une équipe de Sint Maarten. Les filles ne sont pas en reste, puisqu’une équipe de Saint-Martin rencontrera une sélection de la partie hollandaise, à partir de 17h00.

Toujours en futsal, dès 18h00, deux équipes séniors de Saint-Martin, « Emile Photo » et « Presidente » s’affronteront. Dans la foulée, l’équipe U21 de « SXM Sport Mouvement » jouera contre une équipe internationale qui représentera la Jamaïque. Ensuite, à 20h00, aura lieu un match entre la sélection senior de Sint Maarten et la sélection de « SXM Sport Mouvement ». Par ailleurs, les sélections U21 et senior de « SXM Sport Mouvement » vont représenter Saint-Martin lors d’une compétition qui va avoir lieu prochainement en République Dominicaine.

Les organisateurs tiennent à préciser que ces deux journées sportives sont organisées à l’attention de la jeunesse saint-martinoise et pour lutter contre la violence.

Le public est attendu nombreux pour assister aux différents matches proposés.

Les matches retours auront lieu le dimanche 9 février au LB Scot Auditorium à Philipsburg.