Sint Maarten / Fait divers : Un homme décède après avoir été blessé par balle à Cole Bay

Un homme est décédé hier matin au centre hospitalier Louis-Constant Fleming où il avait été admis dans la nuit pour des blessures par balles. Selon les premiers éléments de l’enquête, il a été blessé à Cole Bay en partie hollandaise, sur Welfare road mercredi aux alentours de 22h30.

Dans la soirée, la police de Sint Maarten avait été alertée de plusieurs coups de feu. Sur place, les patrouilles ont découvert un homme allongé au sol et blessé par balle au niveau de la jambe. Des témoins ont indiqué que deux individus vêtus de noir ont approché la victime ainsi qu’un autre homme et leur ont tiré dessus avant de prendre la fuite vers Cay Bay. L’homme au sol a expliqué aux policiers que son ami, blessé, avait été transporté à l’hôpital par ses proches. Les policiers apprendront plus tard qu’il a été emmené en partie française. Quant à la seconde, victime, elle a été transportée au St. Maarten Medical Center. Une enquête a été ouverte. La police demande à toutes personnes ayant des informations de la contacter au +1 721- 542 22 22 ext. 204/205 ou sur la ligne anonyme au 9300. Il est aussi possible de laisser un messager sur le site internet ou la page Facebook de la police de Sint Maarten. (soualigapost.com)