Un nouveau LEO Club Alpha recevra sa charte le dimanche 16 février prochain !

Contraints de reporter la soirée de décembre dernier en raison des blocages, le Président Fondateur et les membres du nouveau Leo Club Alpha, organisent le dimanche 16 février prochain la remise de Charte et la naissance de leur Leo Club « SAFARI Île de St Martin», parrainé par les Clubs Doyen Île de St Martin et Lions Club Fort Louis.

Le LEO Club est un club service, dont l’acronyme est :» Leadership Experience Opportunity « traduisant l’engagement personnel des membres dans le club, en leur permettant de prendre des responsabilités, de faire des expériences et de profiter des opportunités.

Le mouvement LEO est une association filleule du LIONS CLUB INTERNATIONAL, qui partage, les mêmes valeurs humaines, la même devise «Nous servons», les mêmes objectifs et mène des actions communes avec les LIONS, mais également des actions propres. Le LEO Club regroupe des jeunes de 12 à 18 ans qui veulent «Agir pour les autres».

La cérémonie de remise de Charte et de certificats sera faite par la Gouverneur Anne-Marie BEAUBRUN du District 63. Cet événement se tiendra le dimanche 16 février à 18h30 au restaurant Yacht Club de la Marina Fort-Louis à Marigot.

Une belle soirée en perspective ! _AF