Santé : Coronavirus : les personnes ayant séjourné en Chine présentant des symptômes à Saint-Martin doivent appeler le 15

Au 30 janvier, six cas d’infection à 2019-nCoV (coronavirus) ont été confirmés sur le territoire français. Cinq de ces cas sont pris en charge à Paris, un autre à Bordeaux. Tous sont originaires ou ont séjourné récemment à Wuhan, ville dans l’Est de la Chine d’où est parti le virus.

«Un accueil spécifique des voyageurs a été mis en place aux aéroports de Roissy et de Saint-Denis de la Réunion pour les vols en provenance de Chine, Hong-Kong et Macao. Cet accueil est assuré par des personnels d’association agréées de sécurité civile, en lien avec le service médical de l’aéroport et renforcé de professionnels médicaux et paramédicaux», indique le ministère de la Santé.

> Et sur l’île ?

A Saint-Martin ou Sint Maarten où vit une importante communauté chinoise qui se rend régulièrement en Chine, aucune mesure de prévention n’est mise en place.

«Si une personne revient d’une zone où circule le virus et présente des symptômes dans les 14 jours suivant son retour à Saint-Martin, elle doit appeler le Samu au 15 mais surtout ne pas aller voir son médecin généraliste ou aller à l’hôpital pour éviter tout risque de contamination», explique Valérie Denux, la directrice de l’agence régionale de santé de Guadeloupe (ARS). «Le Samu identifiera s’il s’agit d’un cas de coronavirus, si tel est le cas, il demandera au SMUR d’aller chercher la personne pour l’isoler et la prendre en charge», ajoute-t-elle.

En l’état actuel des connaissances, les symptômes principaux sont la fièvre et des signes respiratoires de type toux ou essoufflement. Dans les cas plus sévères, le patient peut présenter une détresse respiratoire aiguë, une insuffisance rénale aiguë, voire une défaillance multi-viscérale pouvant entraîner un décès.

L’ARS a prévu une communication en français, chinois, anglais et en espagnol.