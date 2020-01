Cinq postes de médiateur du lien social à pourvoir

Dans le cadre des actions initiées en 2020 en faveur de la cohésion sociale, la Collectivité de Saint-Martin recrute cinq jeunes âgés de 18 à 25 ans appelés à remplir des missions de service civique de médiateur du lien social, de la citoyenneté et du vivre ensemble.

Cinq postes sont disponibles, les contrats de service-civique seront signés pour une durée de six mois, du 17 février au 16 août 2020, et rémunérés par une indemnité de 580 € par mois.

La mission consistera à participer à la compréhension des documents administratifs et à l’orientation des usagers vers les différents services de la collectivité, participer à la responsabilisation des usagers vis-à-vis de leurs démarches administratives, les aider, à renseigner les documents, les rassurer en dédramatisant les situations pour qu’ils comprennent et s’approprient les démarches à effectuer, à participer à l’animation d’ateliers avec la population, afin de vaincre l’isolement et favoriser le lien social et intergénérationnel (mise en place de sortie, socioculturel, loisirs, sport, etc.).

Les personnes intéressées peuvent déposer leur dossier auprès du service Accueil – Information – Orientation (AIO) de la Collectivité, situé à l’annexe administrative de la rue de Hollande. Pour toute précision, veuillez contacter le 0590 27 94 81 ou 0690 33 61 06.

La date limite d’inscription est fixée au 3 février 2020. Une réunion d’information se tiendra le 5 février avec les personnes retenues.

Liste des pièces à fournir :

• Lettre de motivation

• CV (Curriculum Vitae)

•

Pièce d’identité ou carte de séjour

en cours de validité

• Carte vitale

• RIB

• Extrait de casier judiciaire

• Certificat médical