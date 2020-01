JUSTICE : Il conduit sans assurance et sans contrôle technique

Début octobre 2019, les gendarmes contrôlent à Spring Concordia AA, 65 ans, et son véhicule, un minibus, à bord duquel se trouvent trois collégiens. Il explique qu’il avait pris sur la route les jeunes pour les déposer au collège, les adolescents disent ne pas avoir payé.

Sur lui, les gendarmes trouvent notamment quatorze billets de 1 dollar ce qui les laissent supposer que AA se livre à une activité de transport en commun. Mais AA réfute les accusations et affirme utiliser le véhicule «pour faire des démarches» et non en tant que taxi.

AA est un ancien professionnel à la retraite, il n’a pas renouvelé sa licence depuis mai 2016. Il continue toutefois de rouler avec son véhicule qui n’est plus assuré et qui n’a pas passé le contrôle technique.

Le véhicule en mauvais état a été saisi et détruit sur ordre du parquet avant la tenue du procès.

AA a été convoqué devant le tribunal correctionnel la semaine dernière. Il a été condamné à une peine de six mois de prison avec sursis, une amende de 500 euros majorée de 50 % pour le fonds de garantie, à deux amendes de 150 euros chacune (contravention), à la confiscation des scellés ainsi qu’à une interdiction d’exercer le métier de transporteur de personnes pendant cinq ans. (soualigapost.com)