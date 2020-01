Environnement : Un fort séisme a fait trembler les Caraïbes !

Un séisme de magnitude 7,7 a ébranlé mardi dernier les Caraïbes entre Cuba et la Jamaïque, déclenchant une alerte au tsunami dans la région, levée une heure après son émission, et faisant évacuer des bâtiments jusqu’à Miami. «La menace de tsunami liée à ce séisme est passée et il n’y a plus de risque», a indiqué le Centre d’alerte des tsunamis dans le Pacifique.

Le puissant séisme de magnitude 7,7 qui a ébranlé mardi dernier les Caraïbes entre Cuba et la Jamaïque a provoqué l’évacuation de plusieurs bâtiments à La Havane. Les médias cubains ont expliqué qu’il a été ressenti dans plusieurs provinces de l’île. « Le séisme a été perceptible dans de nombreuses provinces, comme Guantanamo, Santiago de Cuba, Holguin, Las Tunas, Cienfuegos, La Havane, Pinar del Rio et la municipalité Isla de la Juventud, selon de nombreux témoins via les réseaux sociaux », a indiqué le portail officiel d’informations Cubadebate, sans faire état de dégâts ni de blessés dans l’immédiat.

L’épicentre du tremblement de terre a été localisé en mer, à 140 km au sud-ouest de la ville cubaine de Niquero, à une profondeur estimée à dix kilomètres, a indiqué l’Institut américain de géophysique (USGS), qui a révisé à la hausse une première estimation de magnitude 7,3.

Le Centre d’alerte des tsunamis dans le Pacifique, qui surveille également d’autres mers, a émis dans la foulée une alerte au tsunami. « Des vagues de tsunami dangereuses sont possibles sur les côtes situées dans un rayon de 300 kilomètres de l’épicentre du tremblement de terre », a-t-il indiqué dans un bulletin.

Mais le chef du Service de sismologie de Cuba a ensuite précisé à Cubadebate qu’il n’y avait « pas de danger de tsunami » sur l’île.

De son côté, la Préfecture de Saint-Martin a indiqué dans un communiqué « que le risque de tsunami sur l’île n’était pas d’actualité »._AF