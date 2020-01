A quoi servent les fonds européens ?

Alors que les prochains programmes opérationnels (PO) pour la période 2021-2027 sont en train d’être finalisés, la préfecture de Saint-Martin a souhaité «mettre en lumière l’action de l’Europe» sur le territoire. Avec le partenariat de la COM, elle lance ainsi une campagne de communication présentant des projets privés ou publics qui ont pu être réalisés grâce aux fonds européens.

«La dernière enquête de notoriété sur la perception de l’Europe par les Saint-Martinois avait montré que seuls 38 % des personnes interrogées avaient entendu parler de l’intervention de l’Europe à Saint-Martin», note la préfecture.

Les programmes opérationnels, ce sont quatre fonds : le Feder pour le financement du développement régional (les entreprises étant les principales bénéficiaires), le FSE pour financer des actions dans le domaine social, le Feader pour financer le développement agricole et le Feamp pour la pêche.

Sur la période 2014-2020, près de 62,2 millions d’euros ont été octroyés à Saint-Martin : 38,7 millions de Feder, 19,7 millions de FSE, 3 millions de Feader et 770 196 euros de Feamp.

Ces aides ont permis de financer des investissements matériels et non le fonctionnement de structures, parmi lesquels : reconstruction du lycée des îles du Nord, modernisation des établissements Grand Case Beach Club et Centr’Hôtel, rénovation de la guest house La Source, réalisation d’un hangar de maintenance aéroportuaire et de fret aéroportuaire, formation professionnelle en menuiserie aluminium, construction de la station d’épuration à Quartier d’Orléans.

Ces projets feront l’objet d’une exposition durant un mois dans les locaux de la préfecture, de la COM et dans les lycées.

La préfecture ajoute que « suite au passage d’Irma, un fonds d’urgence, le FSUE, a été mis à disposition de Saint-Martin. Il a permis entre autres la reconstruction des établissements scolaires ». (Soualigapost.com).