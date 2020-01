Rendez-vous pour la 18ème édition des Mardis de Grand-Case le 4 février prochain !

Depuis plus de 15 ans, l’association Calypso Event est porteuse et organisatrice de l’évènement local, culturel et artistique, Les Mardis de Grand-Case, soirées festives reconnues à l’international.

Lors des Mardis de Grand Case, l’ancien village de pêcheur se pare de ses plus belles couleurs pour offrir aux résidents et aux touristes, le plus beau des spectacles lors de cet événement signé Calypso Event avec la participation des restaurants, lolos, commerçants et hôteliers de Grand Case en partenariat avec l’Office de Tourisme de St Martin.

La parade avant tout

Un événement incontournable qui, cette année à partir du 4 février 2020, sera axé sur une thématique unique : Redonner les couleurs à Grand Case. Si l’année dernière, Les Mardis de Grand Case ont fait la part belle à la gastronomie, avec le son «Food Contest» et à la musique avec « Mardis’cover », la scène ouverte aux talents de notre île, cette année, ils vont rendre hommage à ce qui fait le succès de cet événement depuis tant d’années : La Parade. Ce sera donc, chaque mardi, une parade différente et à thème qui défilera dans la rue de Grand Case, apportant plus de rythmes, de couleurs et d’originalité, et offrant un spectacle encore plus exceptionnel et inoubliable aux milliers de visiteurs.

Des sponsors fidèles

Fort de son succès, l’évènement peut compter sur des partenaires locaux tel que l’Office de Tourisme, Caribbean Liquors & Tobacco (CLT), Dauphin Telecom, Samarpaint, Delta Petroleum, le 97150 ou encore IOTV, mais aussi sur des sponsors nationaux tel que La Sacem. «Cette année encore, Dauphin Telecom sera partenaire des Mardis de Grand Case. En tant qu’Entreprise Citoyenne, Dauphin Telecom accompagne cet évènement festif et populaire, devenu incontournable au fil du temps. Un rendez-vous à ne pas manquer !» explique Philippe Morel, Dauphin Télécom. «Caribbean Liquors est ravi de participer à ce qui sera un autre succès de Mardis des Grand Case avec qui nous travaillons depuis le premier jour.» confirme l’équipe de CLT.



Une communication répensée

Comme l’explique Chantal Vernusse, organisatrice de l’évènement : «Cette année, toute la communication a été axée sur les “couleurs de Grand Case” en mettant en avant notre Friendly Island et toute sa richesse culturelle, artisanale, musicale, artistique et culinaire.» Un nouveau visuel a donc été imaginé et l’axe majeur de la communication sera diffusée on-line via les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, et un nouveau site internet.

Nouveau site internet :

https://www.lesmardisdegrandcase.com/ facebook : Mardis De GRAND CASE

Instagram : lesmardisdegrandcase

Une centaine de stands sera installée sur le boulevard de Grand Case qui accueille à l’occasion près de 3 000 visiteurs chaque mardi.

Que la fête commence ! _AF

Programme des parades 2020 :

• Mardi 4 février : 2020 Celebration

• Mardi 11 février : Love

• Mardi 18 février : Kids

• Mardi 25 février : Mardi Gras

• Mardi 3 mars : Pirate Night

•

Mardi 10 mars : Women & White

Celebration

• Mardi 17 mars : Flags Night

• Mardi 24 mars : Culture Night

• Mardi 31 mars : Masquerade Night

• Mardi 7 mars : Under Neon & Light

• Mardi 14 avril : Caribbean Floral Night

• Mardi 21 avril : Celebrating night