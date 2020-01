Baisse du nombre de demandeurs d’emploi au dernier trimestre 2019

Le nombre total de personnes inscrites à Pôle Emploi s’élève à 4 925 à Saint-Martin à fin 2019, soit 75 de moins par rapport au troisième trimestre (-1,5 %). Pour rappel, à fin septembre 2019, la barre des 5 000 demandeurs d’emploi avait été franchie après trois hausses trimestrielles successives.

Toutefois, sur un an, le nombre de demandeurs d’emplois toutes catégories confondues (A à E) a augmenté de 1,86 % avec 90 personnes en plus inscrites à Pôle Emploi Saint-Martin au dernier trimestre par rapport au premier trimestre de l’année. Par rapport à 2018 à même époque, c’est 123 personnes de plus, par rapport à 2017 c’est 104 personnes de plus.

Concernant les demandeurs d’emploi sans emploi mais tenus d’en rechercher une (catégorie A ou la catégorie la plus représentative), ils sont 3 955 à Saint-Martin fin 2019, c’est la première fois depuis sept ans que leur nombre se situe en-dessous de la barre des 4 000. Il faut remonter à juin 2012 pour compter 3 982 demandeurs d’emploi en catégorie A.

Alors que tout au long de 2019, on avait constaté une hausse des hommes à la recherche d’un emploi, au dernier trimestre la tendance s’est inversée avec 35 hommes en moins inscrits par rapport au troisième trimestre. Sur un an, cependant, ils sont plus nombreux fin 2019 que fin 2018 à rechercher un emploi (+65 personnes, + 4,6 %).

Le nombre de femmes à la recherche d’un emploi continue de baisser avec 2 480 femmes fin 2019 contre 2 610 un an plus tôt. Elles représentent par contre toujours plus de 62 % des demandeurs d’emploi.

Sur un an, le nombre de jeunes de moins de 25 ans a progressé de 23 % ; fin 2019 ils sont 425 inscrits à Pôle Emploi contre 345 un an plus tôt. A décembre 2017, ils étaient 420.

Définition des catégories

– Catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, sans emploi ;

– Catégorie B : demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant exercé une activité réduite courte (de 78 heures ou moins sur un mois) ;

– Catégorie C : demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant exercé une activité réduite longue (de plus de 78 heures sur un du mois) ;

– Catégorie D : demandeurs d’emploi non tenus de rechercher un emploi (en raison d’une formation, d’une maladie…) y compris les demandeurs d’emploi en contrat de sécurisation professionnelle (CSP), sans emploi ;

– Catégorie E : demandeurs d’emploi non tenus de rechercher un emploi, en emploi (par exemple, bénéficiaires de contrats aidés, créateurs d’entreprise (Soualigapost.com).