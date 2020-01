Les baleines à bosse de retour à Saint-Martin !

M. Bernard Mérian a eu le privilège d’être témoin de la présence de deux baleines à bosse, dimanche après-midi, à 16h10 précise entre Anguilla et St-Martin, à 2 miles nautiques des côtes.

Le plaisancier n’a pas manqué de prendre de nombreux clichés de ce moment exceptionnel.

Chaque hiver, les baleines à bosse viennent se reproduire dans nos eaux, plus précisément dans le plateau formé par les îles de Saint-Martin, d’Anguilla et de Saint-Barthélemy. La mer des Caraïbes est un habitat privilégié pour l’alimentation, la reproduction et la migration des grands mammifères marins, protégés depuis le 15 octobre 2010 par la mise en place d’un sanctuaire.

Dans les Antilles françaises, le sanctuaire Agoa, dédié à la protection et la conservation des mammifères marins, couvre toute la zone économique exclusive (ZEE) des Antilles françaises (Martinique, Guadeloupe, St-Martin et Saint-Barthélemy). _AF