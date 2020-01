Disparition : Décès tragique de Kobe Bryant : le monde du sport lui rend hommage

La légende du basket, Kobe Bryant, est morte ce dimanche 26 janvier. Face à la triste nouvelle, le monde du sport a tenu à rendre hommage à l’ancienne star des Lakers de Los Angeles, qui est décédé à 41 ans dans un accident d’hélicoptère en Californie.

Le monde du sport est en deuil. Ce dimanche 26 janvier, Kobe Bryant est décédé dans un tragique accident d’hélicoptère avec sa fille de 13 ans, Gianna. Face à la nouvelle, de nombreux sportifs ont rendu hommage à l’ancien basketteur qui avait pris sa retraite en 2016 : «Kobe était une véritable légende et une inspiration pour beaucoup. J’adresse mes condoléances à sa famille et à ses amis ainsi qu’aux familles de tous ceux qui ont perdu la vie dans l’accident », a écrit Cristiano Ronaldo.

De son côté, Lionel Messi a pris la parole sur Instagram : «Ça a été un plaisir de le connaître et partager de bons moments ensemble. C’est un génie, comme il y en a peu, qui s’en va».

NEYMAR, MICHAEL JORDAN,

TONY PARKER…

Shaquille O’Neal, ancien coéquipier de Kobe Bryant aux Lakers, a salué le père de famille : « Kobe était tellement plus qu’un athlète, c’était un père de famille. C’est ce que nous avions le plus en commun. J’embrassais ses enfants comme s’ils étaient les miens et il embrassait mes enfants comme s’ils étaient les siens ».

À l’aéroport au moment de l’annonce, Lebron James a fondu en larmes, tandis que Michael Jordan a réagi par l’intermédiaire de son agent : « J’aimais Kobe, il était comme un petit frère pour moi. On parlait souvent et chacune de ses conversations va beaucoup me manquer. C’était un féroce compétiteur, l’un des plus grands joueurs de ce jeu et une force créatrice ».

Quelques minutes après l’annonce de la mort de Kobe Bryant, plusieurs équipes de NBA ont démarré leur match en gardant le ballon pendant 24 secondes, référence au numéro de maillot de Kobe Bryant.

De son côté, Neymar, qui a appris la triste nouvelle à la mi-temps du match PSG/Lille, a eu une pensée pour son ami en indiquant le chiffre 24 avec ses doigts après son penalty.

Enfin, Tony Parker, ancien joueur des San Antonio Spurs, a livré son émotion sur Twitter : « J’ai le coeur brisé par cette nouvelle, tu étais une vraie légende, et ami. Repose en paix ». _AF