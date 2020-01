Demande de cofinancement au titre du fond exceptionnel d’investissement FEI

27Dans le cadre des projets co-financés par le FEI, fonds exceptionnel d’investissement, la Collectivité de Saint-Martin a proposé deux projets pour l’année 2020 : la rénovation de la marina Fort Louis et la création d’un abri cyclonique dans le cadre de la construction du futur collège 900 à la Savane.

Le premier projet consiste à rénover les bâtiments de la marina, et à réaliser des aménagements paysagers, la sécurisation des infrastructures maritimes et le rétablissement des réseaux et de l’éclairage public. Le coût de l’opération s’élève à 5.5M€ pour la Collectivité, qui sollicite le FEI à hauteur de 3.8M€, avec un restant à charge de 1.7M€.

La liste des projets éligibles au FEI pourra être complétée par la Collectivité. Le Conseil exécutif a voté favorablement cette délibération.

La création d’un abri cyclonique dans le futur collège de 900 places est une volonté forte de l’exécutif ; ce collège destiné à remplacer le collège Soualiga sera implanté sur le secteur de la Savane à Grand Case. Le cyclone Irma ayant mis en exergue le besoin d’abris cycloniques, il a été décidé de faire de ce collège un abri.