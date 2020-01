La 24ème conférence des présidents des RUP se déroulera à Saint-Martin

La Collectivité de Saint-Martin organise et préside la Conférence des présidents des régions ultrapériphériques d’Europe, la CPRUP, qui se tiendra du mercredi 5 au vendredi 7 février 2020 à Saint-Martin. Entretien avec le président, Daniel Gibbs.

Saint-Martin organise pour la première fois la Conférence des Présidents des Régions Ultrapériphériques, quel est l’enjeu d’un tel événement pour notre territoire ?

DG : Tout d’abord, c’est pour moi un réel plaisir de pouvoir accueillir à Saint-Martin les Présidents des Régions Ultrapériphériques d’Europe pour la première fois. La tradition veut que chacun des neuf territoires préside la CPRUP à tour de rôle d’une année sur l’autre. 2019 était l’année de la présidence de Saint-Martin, il nous revient donc d’organiser cette conférence au terme de laquelle Saint-Martin transmettra la présidence à Mayotte pour l’année 2020.

L’enjeu se situe à plusieurs niveaux, notamment dans notre capacité à joindre nos efforts pour parler d’une seule voix au sein de l’Union et dans la mise en place de stratégies communes en faveur du développement de nos territoires.

Je veux aussi préciser que la solidarité et l’accompagnement financier de l’Europe au titre du Fonds de Solidarité de l’Union (FSUE) ont été prépondérants dans le processus de reconstruction post Irma. Dans ce contexte, je suis particulièrement attaché à recevoir mes homologues, pour leur montrer ce que nous avons entrepris avec cet argent, notamment le déblaiement et la reconstruction des 18 établissements scolaires. C’est une occasion de les remercier de vive-voix pour leur soutien.

Quels sont les temps forts du programme de la XXIVe CPRUP ?

DG : La CPRUP se déroule sur 3 jours avec trois temps forts : la session interne des Présidents, le jeudi 6 février, lors de laquelle nous échangerons sur les problématiques communes et je présenterai le bilan de ma présidence. Puis dans l’après-midi, nous participerons à une session thématique très intéressante, organisée sur le thème de la croissance bleue et verte et le changement climatique.

La session partenariale se tiendra, le vendredi 7 février, en présence des Présidents et des représentants de l’Union, la commissaire Madame Elisa Ferreira et les eurodéputés Younous Omarjee et Stéphane Bijoux. Cette session sera suivie de la cérémonie de passation de la présidence à mon homologue de Mayotte Soibahadine IBRAHIM RAMADANI qui sera représenté à cette occasion par son vice-président Mahomed SIDI.

Quels sont les enjeux de votre présidence, quel bilan en tirez-vous ?

DG : Cette année de présidence a représenté pour moi une expérience très enrichissante et une occasion unique de mesurer la richesse de nos territoires. J’ai aussi mesuré l’impérieuse nécessité d’avancer dans un même élan pour notre rayonnement au sein de l’Europe.

Les principaux enjeux pour les RUP résident essentiellement dans leur capacité à se positionner sur l’échiquier européen pour faire reconnaître leurs spécificités et défendre leurs intérêts. Le renouvellement des institutions de l’Union (Parlement européen et commission européenne), les nouvelles priorités politiques de la Commission européenne, la conclusion des négociations sur le futur programme opérationnel 2021-2027, et la poursuite du partenariat engagé de longue date entre les institutions de l’Union et la Conférence des RUP, sont des sujets essentiels.

Nous œuvrons pour la défense du statut des RUP et leur visibilité. J’aurai d’ailleurs l’occasion de présenter un bilan détaillé de nos activités durant ma présidence, lors de la session interne des Présidents, jeudi matin, et nous en ferons le compte-rendu au public.

La CPRUP est un événement majeur pour nos territoires, en particulier Saint-Martin qui reste profondément lié à l’Union européenne pour son rattrapage structurel et sa reconstruction. A l’heure où nous venons de lancer conjointement avec l’Etat la campagne de promotion des fonds européens sur notre territoire, nous sommes en plein dans notre sujet, la synchronicité est parfaite.