Entreprise : La 1ère édition du concours « I LOVE MY BUSINESS » est lancée !

Pour marquer la fête de la Saint Valentin, la CCISM lance la première édition du concours « I LOVE MY BUSINESS ».

Annoncé sur ses réseaux sociaux depuis le mercredi 22 janvier dernier, le concours « I LOVE MY BUSINESS » a pour objectif de promouvoir les entrepreneurs et entreprises en la période de la St Valentin, stimuler les ventes et permettre de mettre en lumières les talents du territoire.

Le concours est ouvert aux différentes structures commerciales ou artisanales indépendantes (ne faisant pas partie d’un Groupe, ou issue d’une entreprise située hors de l’île de Saint-Martin) inscrites auprès de la CCISM, que ce soit au titre du Registre du Commerce, de la Chambre des Métiers, ou de la Chambre d’Agriculture.

Les structures associatives ne sont pas éligibles.

La participation au concours est gratuite.

Les candidats sont nominés sur le site internet de la CCISM (www.ccism.com) à l’aide d’un formulaire dédié.

• Le dossier de nomination est constitué du :

– Nom commercial de l’entreprise

– Nom et prénom du gérant et/ou de l’entrepreneur

– L’adresse d’exécution de l’activité

– Un court descriptif de l’activité et/ou de l’entrepreneur

– Une photo représentative de l’entreprise et/ou de l’entrepreneur

• Les étapes du concours :

• Étape 1 : 20 janvier 2020 lancement communication du concours

• Étape 2 : nomination des candidats et validation des nominations par la CCISM (vérifier que les nominés soient toujours en activité) du 27 janvier 2020 au 13 février 2020 à 14h00 – heures de Saint-Martin.

Un autocollant « I my business 2020 » sera remis après la phase de validation.

• Étape 3 : vote

Du 27 janvier au 13 février 2020 le public votera pour son entreprise/entrepreneur préféré sur la page Facebook officielle de la CCISM (https://www.facebook.com/ccism978/) avec un « j’aime » sur la photo de son entreprise/entrepreneur coup de cœur. La clôture des votes s’effectuera à 14h00 – heures de Saint-Martin le 13 février 2020.

Le lauréat (la photo avec le plus de « j’aime ») sera annoncé le 14 février 2020 sur la page Facebook officielle de la CCISM (https://www.facebook.com/ccism978/)

. Chaque lauréat dans chaque catégorie bénéficiera :

– D’une séance photo à usage professionnel d’une valeur de deux cent cinquante euros (250 €). Les photos seront transmises sous format digital.

– D’un bandeau sur le site internet de la CCISM en tant que gagnant de l’édition 2020 aux côtés des lauréats.

• Le lauréat ayant remporté le plus de mention « j’aime » toutes catégories confondues bénéficiera :

– D’un focus dans l’émission Good’îles (pack premium) produite par IO TV 2 diffusions par soir, pendant 1 mois d’une valeur de six cent quatre-vingt-dix euros (690 €)

L’ensemble du règlement du concours est disponible sur le site de la CCISM www.ccism.com dans la rubrique « I love my business ».