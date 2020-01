Enlèvement des dernières carcasses, la route de Sandy-Ground enfin dégagée !

Bien qu’une grande partie des épaves et autres déchets sur la route de Sandy Ground ont été enlevés ou poussés sur le côté il y a une dizaine de jours, dix carcasses étaient toujours présentes sur la chaussée. Mais cela, c’est de l’histoire ancienne depuis hier après-midi…

Une consultation s’est tenue mercredi dernier entre les membres du collectif Têtes Ensemble et la population, et ensemble ils ont décidé de dégager la chaussée sans faire appel à la COM. «Nous allons pousser les carcasses sur les côtés», ont-ils précisé.

Le collectif reste toutefois mobilisé et attentif aux décisions de l’Etat et de la COM quant à ses revendications, la principale ayant trait à la révision du PPRN.