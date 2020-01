Voyage… Histoire d’îles : fantastique Japon

Un résident de Saint-Martin passionné de voyages, nous raconte son pèlerinage au Japon et en a rapporté des photos exceptionnelles.

Le pèlerinage des 88 temples sur l’île de Shikoku est aussi appelé le “Compostelle japonais“.

Il est probablement l’un des pèlerinages japonais les plus célèbres. Dédié au moine Kûkaï, il propose un circuit de 1.200 km à travers les 4 préfectures de l’île. Très dense, ce circuit est également réputé comme étant l’un des plus difficiles du Japon. Non seulement plusieurs dizaines de kilomètres séparent certains temples, mais la majorité des derniers sites se trouvant en pleine montagne, il est parfois difficile de venir à bout du pèlerinage à pied. C’est pourquoi sur les 500.000 pèlerins qui réalisent chaque année le pèlerinage, seul 5.000 d’entre eux y parviennent, la plupart préférant utiliser la voiture, le bus voire le train à un moment du périple pour accéder aux zones les plus isolées.

En fin de parcours, le pèlerin se rend au mausolée de Kûkaï sur le mont Koyasan, pour le remercier de sa protection.

Les habitants de Shikoku vivent une grande partie de l’année avec les pèlerins.

La culture de “Settai“ (l’hospitalité) est donc très forte dans cette région où les habitants sont particulièrement accueillants. Il n’est pas rare d’en croiser qui vous offrent des boissons ou à manger. Dans ce cas, on leur remet “l’osamefuda“ pour les remercier. Ces gestes, solidaires et conviviaux apportent l’énergie nécessaire à la bonne poursuite de l’aventure.

Les saisons idéales pour effectuer ce pèlerinage sont le printemps et l’automne. L’été et l’hiver sont à éviter à cause des températures extrêmes ou de la neige.

Chaque pèlerin a son propre objectif… Une quête spirituelle, une recherche de soi, un défi personnel, une maladie à guérir…

Quel que soit le but recherché, le pèlerinage de Shikoku est une aventure riche en rencontres, en enseignements et en souvenirs qui marquent une vie.

Ce passionné de voyages et de photographie bien connu à Saint-Martin, c’est Didier Rouxel qui, seul, est parti d’Osaka le 28 mars dernier 2019 (en pleine période des Sakuras – cerisiers en fleurs-) pour arriver à Koyasan le 7 Mai 2019, avec son sac à dos et en changeant d’hébergement chaque soir… du Minshuku (l’auberge traditionnelle japonaise) en passant par le Ryokan (auberge typique japonaise) et le Shukubo (hébergement dans les temples comprenant une cuisine bouddhiste végétarienne). Il nous a ramené ce résumé et des milliers de photos dont les plus belles seront exposées en février à Sm’ART FaxInfo au-dessus de FaxInfo à Bellevue.

Le Japon, surnommé «le pays du soleil levant» est un archipel de 6852 îles cumulant une superficie de 378.000 km², 126 millions d’habitants et la plus longue espérance de vie au monde. Fondé au 7e siècle avant J.-C., c’est aujourd’hui la 3ème puissance économique mondiale.