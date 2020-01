Face à la grogne des parents d’élèves, la COM a entrepris des travaux à l’école Elie Gibs

Il y a une dizaine de jours des parents d’élèves de l’école Elie Gibs à Grand Case ont dénoncé certains dysfonctionnements au sein de l’établissement, les principaux étant le non nettoyage des toilettes ainsi que des problèmes électriques et d’alimentation en eau de certains espaces.

«La COM et ses services techniques sont mobilisés afin de remédier aux problèmes identifiés », assure celle-ci. Elle indique ainsi que les filtres à eau ont été achetés et vont être remplacés « sans tarder », que les électriciens de la COM ont terminé mercredi les réparations demandées. « L’installation est aux normes, un rapport SOCOTEC a été demandé pour en attester », souligne la COM.

En ce qui concerne les sanitaires, ils ont été nettoyés, une autre intervention était prévue hier. «La CTOS affectera un personnel au nettoyage des sanitaires à partir de ce lundi 27 janvier, de 10h à 13h, et ce jusqu’à la fin de cette année », annonce la COM.

Enfin, «l’entreprise Quality Service devait intervenir hier matin afin de réaliser les travaux de la salle 6. La réparation des fenêtres est prévue dans un délai de quelques semaines. Cela ne pose toutefois aucun problème d’hygiène ou de sécurité pour les enfants et les personnels.

Les gouttières seront remises en place par l’entreprise prestataire Oméga. La fosse sceptique devait être vérifiée également hier. La Collectivité fera intervenir une entreprise d’assainissement s’il est nécessaire de la vider », déclare la COM.

De toute évidence, la grogne des parents d’élèves sur les nombreux dysfonctionnements constatés au sein de l’école Elie Gibs a porté ses fruits… _AF