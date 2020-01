Pétanque (Club Cariboule) : Christophe, Gilles et Teva, grands vainqueurs du concours en triplettes arrangées !

Le dimanche 19 janvier dernier, une dizaine d’équipes de boulistes en triplettes arrangées de l’île se sont retrouvés pour le 2ème concours de l’année 2020 sur les terrains de la Baie Nettlé.

Des parties toujours très acharnées se sont ainsi disputées tout au long de cette belle journée de pétanque.

La finale très disputée, a été remportée par Christophe, Gilles et Teva sur le score final de 13 à 11 contre Jacques, Moune et Jean-Paul. Aux places d’honneur, nous trouvons en 3ème position David, Guillaume et Yves, la 4ème place revenant à Josiane, Jean-Claude et Régis. Les vainqueurs de la consolante, 5ème Franck, Julien et Stéphan, 6ème Mireille, Fifi et Franck, 7ème Magalie, Christian, Jean-Paul, 8ème Alain, Felix, Samuel, un grand bravo à tous les autres participants.

Un grand merci à la famille Cozier pour son excellent et copieux BBQ. Ce dimanche était comme à l’accoutumée placé sous le signe de bons moments de rencontres et de convivialités au sein du Club Cariboule, merci à tous !

ATTENTION !

Dernier rappel pour vous inscrire pour les nouvelles cartes de membres du Club Cariboule pour l’année 2020, au prix de 35€ par personne, ou pour les inscriptions de la licence sportive 2020, du Comité des Iles du Nord de la Fédération Française de Pétanque & Jeu Provençal (FFPJP) au prix de 50€ par personne.

Le prochain concours se déroulera le dimanche 2 février 2020, toujours à la Baie Nettlé, en doublettes arrangées, nous vous attendons comme toujours nombreux et motivés pour de belles parties dans la détente et toujours dans la bonne humeur !

Inscription à partir de 9h30, lancé du bouchon à 10h30 précise ! (le bureau).