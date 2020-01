ECONOMIE : Les loyers à Saint-Martin sont-ils plus chers qu’à Paris ?

Depuis le passage d’Irma, le marché de l’immobilier est saturé en termes de location. Nombreuses sont les personnes à dénoncer une hausse des prix et le niveau des prix pratiqués par les propriétaires. Nous avons cherché à comparer les montants des loyers à Saint-Martin avec ceux à Paris et dans sa banlieue.

• Méthode

Nous avons consulté des annonces sur des sites internet spécialisés ainsi que ceux des agences immobilières basées à Saint-Martin pour obtenir une fourchette de prix selon la superficie du logement.

Puis nous avons regardé grâce à l’outil développé par Les Décodeurs du Monde à quel quartier correspondait un montant similaire à Paris et en banlieue.

Il en ressort que pour les logements d’une superficie inférieure à 50 mètres carrés, les prix pratiqués à Saint-Martin se rapprochent de ceux proposés dans certains arrondissements de Paris et sa banlieue proche, pour les appartements plus grands, il faut aller plus loin en région parisienne pour trouver des montants similaires.

• Superficie 30-35 mètres carrés

A Saint-Martin pour un appartement dont la superficie est comprise entre 30 et 35 mètres carrés, il faut compter entre 485 € à Cul de Sac à 950 € à Oyster Pond selon les annonces en ligne. A Concordia, un 35 m2 est proposé à 850€, à Bellevue un 31 m2 à 730 € et un 30 m2 au Grand Saint Martin à 650 m2.

A Paris, dans le quartier des Champs-Elysées, le loyer médian pour un 30 m2 est de 822 € (entre 726 et 930 m2).

Dans le 19ème arrondissement, le loyer médian d’un 30 m2 est de 609 €, à Montrouge il est de 546 €, à Malakoff de 546 € et à Saint-Denis de 474 €.

A Neuilly, le loyer médian d’un 35 m2 est de 840 €, aux Invalides de 973 €. (à suivre dans notre prochaine édition. Soualigapost.com)