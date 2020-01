SOCIETE : Pourquoi promouvoir l’artisanat local

En 2015, lors de l’élaboration du contrat de ville, les rédacteurs du document avaient pensé que le développement et la promotion de l’artisanat local pouvaient répondre aux problématiques soulevées autour de l’identité territoriale.

«La grande majorité des produits sur le territoire sont importés d’autres îles ou de l’étranger (Asie)», avaient-ils pu noter. Pour développer l’artisanat local, fallait-il déjà «identifier les artisans locaux, les accompagner vers une démarche plus économique, proposer des formations pour que les artisans puissent améliorer leurs techniques, etc.» Il avait été suggéré de réfléchir à «la mise en place d’une entreprise d’insertion dans la production de l’artisanat local, d’un marché de l’artisanat local et de communiquer autour du label Souali». Quatre ans plus tard, peu d’actions ont été initiées en ce sens.