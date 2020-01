NoCo Art Gallery & Studio : “Visual Records of History”, la nouvelle exposition organisée demain soir aux Terres-Basses 

NoCo Art Gallery & Studio présente en exclusivité les nouvelles œuvres des peintres Colin Bootman et Jimmy Lucero ce samedi 18 janvier de 18h à 21h aux Terres-Basses (Lot 39).

L’exposition “Visual Records of History”vous guidera à travers les œuvres de Colin et Jimmy dans lesquelles ils montrent des décors locaux des Caraïbes, peints dans un style réaliste. Leur intention est de capturer des moments contemporains et de contribuer ainsi à la vulgarisation de la culture locale des Caraïbes.

Colin et Jimmy se sont rencontrés l’année dernière au NoCo Art Studio & Gallery et ont découvert qu’ils ont des similitudes majeures dans leurs intérêts artistiques. Les deux artistes se concentrent sur la représentation de contextes locaux, tout en visualisant des aspects de la culture dans leurs peintures. De plus, les deux artistes ont été éduqués dans les arts et ont vécu aux Etats-Unis pendant de nombreuses années.

• Colin Bootman

Originaire de Trinidad, Colin est inspiré par la culture riche et diverse des îles des Caraïbes et par les années qu’il a passées à New York. Artiste, illustrateur et éducateur artistique, le travail de Bootman est reconnu internationalement et a reçu de nombreux prix très appréciés au cours des dernières années. Ses peintures ont été exposées dans toute la Caraïbe dans des galeries et des musées aux États-Unis.

• Jimmy Lucero

L’artiste résident de St. Maarten, Jimmy Lucero, est né et a grandi à Santa Barbara, en Californie. Artiste naturellement doué, Jimmy a étudié la peinture à l’huile dès l’âge de 10 ans.

Après avoir obtenu son baccalauréat et sa maîtrise en beaux-arts, il a enseigné la peinture et le dessin à l’Université de l’Utah et au Westminster College pendant 10 ans.

Le style de Jimmy est unique. Il passe librement de structures géométriques à un réalisme abstrait fluide. Jimmy se concentre sur la capture des aspects de la vie moderne, mais il inclut également des références à l’histoire de l’art.

Pour réfléchir sur ces expressions créatives, la galerie d’art invite à nouveau le public à se joindre à elle pour le vernissage ce samedi 18 janvier. L’exposition aura lieu aux Terres Basses (LOT 39) entre 18h00 et 21h00.

Pour plus d’informations :

+590 690 10 09 70 ou +590 690 10 64 65. _AF