Média : Radio Transat fête ses 20 ans !

Née juste avant l’an 2000 avec une fréquence unique sur l’île de St. Barthélemy, RADIO TRANSAT a été la première radio FM à proposer un programme Pop-Rock sur l’île avec en plus, une forte proximité envers ses habitants. Puis, avec l’obtention d’une fréquence sur l’île de St. Martin, les programmes ce sont élargis pour que l‘ensemble des Iles du Nord puissent l’écouter partout.

Depuis, d’année en année, la radio a évolué obtenant 5 fréquences supplémentaires pour être mieux diffusée à St. Martin et St. Barthélémy, et depuis 2012, pour être également diffusée en Martinique et en Guadeloupe. Au départ des nouveaux studios de Marigot à St. Martin, les programmes et signaux sont aujourd’hui diffusés sur l’ensemble des iles Françaises (Iles du Nord, St. Martin & St. Barth et Iles du Sud, Guadeloupe &Martinique ), sur toutes les autres iles de l’arc Caraïbes par satellite et dans le reste du monde en digital via son site web et son application.

Plusieurs cyclones majeurs n’ont pas eu raison de la station, ni d’ailleurs les autres évènements durant toutes ces années. C’est en fait tout le contraire qui s’est passé !

RADIO TRANSAT est devenu avec le temps LA référence Pop, Rock, Soul and More dans toutes les iles Françaises de la Caraïbe ; radio leader incontesté dans les iles du Nord, et première radio musicale sur son format dans les iles du Sud. Pour ces 20 ans, RADIO TRANSAT vous promet encore bien des surprises…