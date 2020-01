Culture / Le Songe d’une Nuit d’Été : la prochaine pièce à l’affiche au théâtre la Chapelle

La compagnie les Apatrides présentera sa nouvelle production, Le Songe d’une Nuit d’Été, une pièce de Shakespeare, à partir du 1er février prochain.

Pour la petite histoire : Thésée, duc d’Athène, doit bientôt épouser la reine des Amazones. Mais avant, il doit décider du sort d’Hermia, une jeune fille qui refuse d’épouser l’homme que son père lui destine. Pressée de choisir entre l’obéissance et la mort, Hermia s’enfuit avec son amoureux dans une forêt enchantée peuplée de fées et de satyres aux pouvoirs magiques. C’est dans cette même forêt qu’une troupe de comédiens amateurs décide de répéter une pièce de théâtre qu’ils doivent jouer en l’honneur de Thésée. Les rencontres qui s’ensuivent entre humains et personnages mythiques entraînent les spectateurs dans une incroyable série de chassés-croisés aussi drôles qu’improbables.

Mise en scène par Audrey Duputié et avec Rhonda Mansana – Pascal Penquerch – Alexandre Ménard – Laurence Brunet – Kamel Fenzi – Christian Platon – Emmanuelle Mansano – Emilie Kruczynski – Raphaël Dorra – Jérôme Bardin – Béatrice Gravouille – Albina Matuzko – Marie-Pierre Crespo – Erwan Le Normand – Elisabeth Rolland – Cathy Carasso.

Calendrier des cinq représentations :

• Samedi 1er février à 19h30

• Vendredi 7 février à 19h30

• Samedi 8 février à 19h30

• Vendredi 14 février à 19h30

• Samedi 15 février à 19h30

Une représentation spéciale est proposée aux établissements scolaires le vendredi 31 janvier à 19h30.

Pour plus d’info : contactez le théâtre theatresxm@gmail.com