Education : Les inscriptions pour l’année scolaire 2020-2021 ont débuté

La Collectivité de Saint-Martin informe les parents de l’ouverture prochaine des inscriptions scolaires pour l’année scolaire 2020/2021.

Il sera procédé à l’inscription des élèves selon les modalités suivantes :

Classe de maternelle : Tous secteurs confondus.

Inscription ouverte du 13 janvier au 21 février 2020

• Enfants nés en 2017 (PS) et 2018 (TPS – dans la limite des places disponibles)

• Enfants nés en 2016 et 2015 (MS et GS – non scolarisés)

Cours préparatoire (CP) : Tous secteurs confondus.

Les parents des enfants inscrits en Grande Section de Maternelle (GS) sont invités à retirer la fiche de renseignements auprès de l’école de leur enfant, à partir du 2 Mars 2020. Cette fiche devra être dûment complétée et déposée auprès de la direction du 1er degré et des Affaires scolaires, rue de la Liberté à Marigot, entre le 3 Mars et le 31 mars 2020.

Du 22 juin au 3 juillet 2020 : Demande de Transfert ou nouvelles inscriptions

• Classe de maternelle ou classe élémentaire (rapprochement de fratrie ou de domicile)

• Classe élémentaire : (nouveaux arrivants, enfants scolarisés dans le privé ou ailleurs)

Les demandes de transfert seront étudiées au cas par cas et accordées dans la limite des places disponibles. Chaque dossier fera l’objet d’une analyse particulière.

Liste des pièces à fournir par enfant, pour toute inscription ou transfert

Pièces concernant l’enfant :

– Photocopie du livret de famille ou d’un extrait d’acte de naissance

– Photocopie du carnet de vaccinations (pages 90 à 93)

– Certificat médical d’aptitude à la vie en milieu scolaire (enfants nés en 2017 et 2018).

Pièces concernant les parents :

– Pièce d’identité du ou des parents

– 2 Justificatifs de domicile (moins de 3 mois) au nom des parents (factures d’électricité ou d’eau)

– Avis d’imposition ou de non-imposition 2018

– Photocopie du jugement pour l’exercice de l’autorité parentale (en cas de séparation, de divorce) et de la pièce d’identité des ascendants ou des personnes légalement responsables.

Demande de transfert ou nouvelle inscription (enfant déjà scolarisé) :

– Certificat de radiation (en cas de changement d’établissement scolaire public ou privé)

La demande d’inscription ne pourra être retenue que si le dossier est complet.

Les certificats d’inscription sont à retirer à partir du :

Mercredi 17 Juin 2020 pour les maternelles et du vendredi 26 juin 2020 pour les élémentaires

Horaires de réception du public

Annexe de la Collectivité, rue de la Liberté à Marigot

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h00 à 15h00