Problèmes de nettoyage et d’eau dans les écoles de Grand-Case : Les parents d’élèves s’insurgent sur le manque de conditions d’hygiène

Après la grogne des parents d’élèves de l’école maternelle de Sandy Ground, ce sont ceux de Grand-Case qui dénoncent à leur tour les mauvaises conditions d’hygiène dans plusieurs établissements scolaires.

«Depuis une semaine le ménage n’est pas réalisé dans les toilettes» au sein de l’école maternelle Ghislaine Rogers, affirment-ils.

En effet, la prestation de nettoyage n’est plus assurée par la société privée mandatée par la COM pour le faire au sein de cet établissement. «Elle n’aurait pas été payée et donc ne veut plus intervenir», nous a-t-on expliqué.

La COM confirme un retard de paiement dû un problème technique sur le contrat ; « la Collectivité est consciente de la situation et met tout en œuvre pour trouver rapidement une solution ».

Toujours à Grand Case, mais cette fois, «à l’école primaire, certains WC ne peuvent pas être utilisés car il n’y a pas d’eau», déclare un autre parent. Ce problème daterait d’avant les vacances de Noël. Le jeudi 19 décembre après les blocages, la direction avait pris l’initiative de ne pas rouvrir l’école Elie Gibs à cause de ce problème. L’affiche suivante avait été posée à l’entrée : «pas d’accueil des élèves. Pas de toilettes. Pas d’eau. 1 seul WC pour 300 élèves».

A la rentrée des vacances de Noël, l’accueil a été assuré mais «dans des conditions compliquées » commente un parent.

A l’école primaire, le problème est différent : des travaux de plomberie doivent en effet être réalisés. Le marché a été passé, les matériaux ont été commandés.