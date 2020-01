Vie locale : Les Compagnons Bâtisseurs toujours au côté des associations locales

La semaine des « Bricos du Cœur » est un événement organisé par l’association les « Bricos du Cœur » en partenariat avec des structures associatives et des entreprises.

Le but de cette semaine solidaire annuelle est d’ « aider ceux qui aident ». Pour Saint Martin, les Compagnons Bâtisseurs ont été sollicités en 2019 par les associations Sandy on the Move et SOS enfants des îles du Nord. Nous avons répondu à leur appel par la mise en place de deux chantiers « Bricos du Cœur ».

« Avec la première association, nous avons initié la fabrication de poubelles et de jardinières, afin que chacun s’empare du geste et de l’outil de façon autonome. C’est cette action qui fait l’objet de l’invitation du 22 janvier prochain, en annulation de celle du 15 janvier annoncée initialement. Nous présenterons et remettrons les premiers objets fabriqués à 10 heures au conteneur de Sandy Ground », précise Catherine Berchoux, Cheffe de projet chez les Compagnons Bâtisseurs.

« Pour la seconde association, nous avons fédéré des bénévoles pour offrir un nouveau visage à la façade », souligne-t-elle, avant de conclure, « la culture de la « jollification » participe du bien vivre ensemble à Saint Martin, et les Compagnons Bâtisseurs ont su s’inscrire dans ce mouvement local ». _AF