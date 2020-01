PPRN : Quel est le rôle de la mission «Lacroix» envoyée par Paris ?

Le 16 décembre dernier, la ministre des Outre-mer avait admis que le PPRN tel que révisé, devait «être corrigé » et annoncé la nomination d’une mission.

Menée par Dominique Lacroix et Jean-François Desbouis, cette mission est arrivée en début de semaine dernière à Saint-Martin. «Beaucoup estiment que les considérations économiques et sociales n’ont pas été suffisamment prises en compte dans l’élaboration du document», commente Dominique Lacroix qui rappelle qu’il s’agit avant tout d’un «document de protection des vies humaines». Cependant, il admet nécessaire de voir «si on ne peut pas concilier enjeux économiques, sociaux et la protection des vies humaines». «C’est là tout l’objet de ce déplacement, de cette mission qui est indépendante», précise-t-il.

Le rôle de la mission est de récolter des informations et de rendre un rapport, des recommandations «prenant en compte les réalités saint-martinoises » aux ministères de la Transition énergétique et des Outre-mer à la mi-mars.

Dominique Lacroix et Jean-François Desbouis repartiront ce vendredi à Paris où ils ira ensuite «rencontrer les ministères pour leur exposer les problématiques observées» et les convaincre d'effectuer les corrections qui leur sembleront justes. Ils ont déjà des «pistes de réflexion» ou des «solutions» mais ne veulent pas encore les dévoiler. «Nous devons les étudier avec des experts pour être certains de leur efficacité», a-t-il confié.