Ecole Jérôme Beaupère : des problèmes d’eau et de jeux qui durent depuis des semaines

Depuis quelques semaines, deux bâtiments de l’école maternelle Jérôme Beaupère à Sandy Ground ne sont plus alimentés en eau ce qui pose des problèmes en terme d’hygiène ; les enfants ne peuvent pas tirer la chasse lorsqu’ils vont aux toilettes ou se laver les mains correctement lorsqu’ils ont fait de la peinture en classe. «Ils sont obligés d’appeler un adulte pour les aider à ouvrir un robinet», rapporte un parent d’élève.

Confirmée par la direction de l’établissement, la situation dure depuis le mois d’octobre pour l’un des bâtiments. Lors d’un conseil d’école en novembre, la Collectivité, représentée à la réunion, a été mise au courant, «mais les services techniques ne sont pas encore intervenus», déclare la directrice qui souligne que des problèmes électriques sont aussi récurrents.

Par ailleurs, le personnel de l’école attend également que les jeux pour les enfants achetés par la COM soient installés dans la cour. «Ils ont été livrés mais pas posés», confie la directrice. En octobre, un représentant du fournisseur est venu de Guadeloupe pour expliquer comment la base de l’air d’accueil des jeux, devait être construite et avait prévenu qu’il reviendrait le mois suivant pour installer les jeux. Un mois plus tard, il est revenu mais a été obligé d’entreposer les jeux dans une pièce de l’école car la dalle de béton avait été coulée la veille et n’était pas assez sèche pour fixer les jeux. Seule une moto a été posée dans l’espace des TPS (très petite section).

Enfin, les parents d’élèves regrettent que les policiers territoriaux ne soient pas systématiquement (au moment des rentrées et sorties) devant l’école pour fluidifier la circulation automobile, rendue difficile par le bus entreposé au milieu de la chaussée au niveau de l’établissement.