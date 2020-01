Pétanque (Club Cariboule) : Julien et Stéphen vainqueurs du 1er concours de l’année 2020 !

Le dimanche 5 janvier dernier, une trentaine de boulistes de l’île se sont retrouvés pour le concours de l’Epiphanie et 1er concours de l’année 2020 sur les terrains de la Baie Nettlé en doublettes arrangées, avec des parties très disputées tout au long de cette belle journée de détente et de convivialité.

Une finale très acharnée, remportée par Julien et Stéphen avec un score final de 13 à 12 contre Sylvie et Michel (venus de Guadeloupe, de passage pour quelques jours sur St Martin).

Aux places d’honneur, nous trouvons 3ème Christophe et François, 4ème Jean-Claude et Romuald.

Vainqueurs de la consolante, 5ème Claude et Thierry, 6ème Franck et Josiane, 7ème Alex et David, 8ème Célian et Guillaume, un grand bravo à Célian âgé de 7 ans seulement, accompagné par son papa Guillaume et déjà dans le top des 10 premiers, ça promet !

Pour la suite de ce classement, la complémentaire remportée par deux belles jeunes filles âgées respectivement de 11 et 14 ans, Alice et Mahonie à la 9ème place, bravo à elles pour cette belle performance, devant 10ème Jean-Batiste et Jean-Paul, 11ème Cédric et Gilles, avec un Gilles survolté au pointage qui à donné beaucoup de fil à retordre aux tireurs, 12ème Alex et Sophie, des nouveaux et bienvenus au sein de notre Club. Parmi les autres participants nous trouvons Moon et Jacques, Christian et Daniel…

Le Club Cariboule remercie notre ami Farid du «Café Atlantico à Simpson Bay», pour nous avoir concocté et si gentiment offert de délicieuses galettes des rois, un régal !

Le club Cariboule remercie également la famille Cozier pour son excellent BBQ et comme toujours avec gentillesse et le sourire. Comme vous pouvez le constater, nous passons d’agréables moments de rencontres et de convivialités au Club Cariboule !

À très bientôt donc pour notre prochain concours qui se déroulera le dimanche 19 janvier 2020, à la baie Nettlé, en triplettes arrangées.

Comme à l’accoutumée, nous vous attendons nombreux dans la détente et toujours dans la bonne humeur ! Le bureau.