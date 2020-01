Culture : SXM Festival ou l’écofriendly festival

La quatrième édition du SXM Festival se déroulera du 11 au 15 mars 2020. La phase 1 de la programmation est déjà dévoilée. Se produiront notamment Blond :Ish, Bedouin, Enzo Siragusa, Holmar, Marco Carola, etc.

Le festival comprend sept rendez-vous : la Jungle Party à la Loterie Farm, la Sunrise Party au Layla’s à la Baie Nettlé, la Villa Party à la Sandyline villa aux Terres Basses, le Lotus et Karakter à Simpson Bay, une Boat Party sur le lagon au coucher du soleil et les concerts sur le site majeur de l’événement, la plage d’Happy Bay.

Cette année, les organisateurs du festival ont souhaité «développer un programme environnemental durable ». Cela consiste en l’utilisation de verres et emballages 100% biodégradable, de lumières solaires et L.E.D pour l’éclairage du site, en la création de décors à partir de matériaux recyclés, réutilisés années après années et en une gestion des déchets ; «chaque site est nettoyé avec soin avant, pendant et après l’événement et des arbres sont plantés », précisent les organisateurs.

En 2019, le SXM Festival s’est déjà complètement privé de papier grâce au système RFID. «Concernant les paiements, de nombreux participants ne souhaitent pas transporter de portefeuille avec eux tandis qu’ils font la fête. Le partenaire Eventbrite a donc mis au point Ebpay, une plateforme qui permet de créer son profil, ajouter des options de recharges de comptes automatiques afin que les festivaliers puissent s’offrir boissons et autres services facilement et sans monnaie physique. Le festival est donc très sécuritaire. Les dirigeants d’Eventbrite sont venus afin de s’assurer que le programme fonctionnait parfaitement. Afin de s’en assurer et de garantir le bon fonctionnement d’un tel système sur une île reculée où l’accès à l’internet s’avère parfois aléatoire, les organisateurs ont utilisé leurs propres générateurs et entrepris un partenariat stratégique avec Dauphin Telecom, lequel a facilité la gestion du réseau. Grâce à une antenne téléphonique, la bonne tenue du système durant les 5 jours du festival a été assurée », expliquent les organisateurs qui ont par ailleurs noué un partenariat avec la Réserve naturelle et Blue Finance. Des plongeurs ont exploré les fonds marins et réalisé des vidéos en 3D qui seront disponibles durant le festival où les participants pourront par la même occasion faire un don ; les vidéos ont été financées par le SXM Festival et Hommage Hotel & Résidences.

La vente des Pass est ouverte.

L’année dernière, le festival avait draîné 5 670 personnes.