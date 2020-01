Economie : Des professionnels du tourisme interpellent « Têtes Ensemble »

A l’issue de la conférence de presse qu’il a tenu en fin de semaine dernière sur le Front de Mer à Marigot, le collectif Têtes Ensemble a été interpellé par un chauffeur de taxi et une guide touristique au sujet des blocages.

Tous les deux lui ont reproché son manque de communication. «Faites savoir à la partie hollandaise si les routes sont bloquées ou non car il y a beaucoup de rumeurs et on ne sait que croire. Et dans le doute, personne ne veut venir. Expliquez les raisons de votre mobilisation. Les touristes croient que vous protestez pour les mêmes raisons qu’en France», ont-ils déclaré.

Ils ont également confié que plusieurs dizaines d’annulation d’excursions et de séjour dans les hôtels avaient été enregistrées, que «les croisiéristes ne voulaient plus venir en partie française car ils ont peur, car on leur dit que la partie française n’est pas sécurisée ».

Le collectif a été rassurant en indiquant qu’il était conscient du problème, que l’île a besoin du tourisme pour vivre et qu’il était possible de venir en partie française.