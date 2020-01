Décès de Rex Allen Laurence : Les condoléances du président Daniel Gibbs

« J’ai été très peiné d’apprendre le décès de Rex Allen Laurence, dans sa 74e année, des suites d’une longue maladie. Cet agriculteur passionné et généreux, apprécié de tous, a engagé sa vie dans le secteur de l’élevage sur son île natale de Saint-Martin.

Soucieux de contribuer au développement du secteur, il a fait don à la Collectivité du terrain sur lequel l’abattoir de Grand-Case a été construit et il s’est toujours montré attentif aux difficultés de cet établissement. Son rôle au sein de la communauté agricole a été prépondérant et restera ancré dans nos mémoires.

Au nom du Conseil territorial, au nom de ma famille et en mon nom personnel, je tiens à présenter mes plus sincères condoléances à son épouse, ses enfants et ses proches. Nous leur adressons tout notre réconfort et nos condoléances émues ».