Météo : Saint-Martin est Saint-Barthélemy toujours placés en vigilance jaune pour vents violents et mer houleuse

L’alizé souffle assez fort et creuse progressivement la mer. Le vent d’est-nord déjà assez soutenu va se renforcer encore aujourd’hui et demain, avec pour conséquence une dégradation de l’état de la mer.

La force du vent prévue est de 40 à 50 km/h en moyenne, avec des rafales atteignant fréquemment 70 km/h, et parfois 90 km/h au passage des averses.

Ces derniers jours, la mer était déjà forte et hachée dans une houle d’alizé de 3m50 à 4m. Cette mer devrait générer beaucoup d’agitation sur les rivages exposés au vent d’est-nord-est. Les mouillages des bateaux seront très sollicités. Ces conditions de vent et de mer vont persister plusieurs jours, au moins jusqu’à mardi. Hier, les déferlements sur les plages devenaient plus conséquents, en raison de l’arrivée d’une houle de nord à nord-est venant s’ajouter à la houle d’alizé levée par le vent. _AF