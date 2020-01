Décès d’une enseignante : Le recteur fait part de sa vive émotion

Suite au décès d’une enseignante du lycée général et technologique Robert Weinum à Saint-Martin survenu mardi dernier, le recteur de région académique, Mostafa Fourar, fait part de sa vive émotion

« C’était une professeure très appréciée de ses élèves et de ses collègues. Particulièrement engagée au sein de son lycée, elle développait de nombreux projets dans la filière STI2D », confie-t-il.

Le recteur témoigne tout son soutien à l’ensemble des personnels et des élèves, ainsi qu’à sa famille et à ses proches. Il leur adresse ses plus sincères condoléances.

Une cellule psychologique est mise en place dès aujourd’hui au sein de l’établissement. _AF