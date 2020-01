Sint-Maarten : Grande opération de nettoyage de la plage de Kim Sha Beach le 18 janvier prochain !

En ce début de nouvelle année, les organisateurs de la Heineken Regatta sont déjà en pleine préparation pour le 8ème nettoyage annuel de la plage de Kim Sha Beach à Simpson Bay. Rendez-vous avec la Fondation Regatta le samedi 18 janvier, de 9h à 13 heures.

Le nettoyage de la plage commencera à 9 heures du matin. Il y aura deux catégories d’âge différentes, 6-12 ans et 13-18 ans. Les enfants seront répartis dans leur catégorie d’âge correspondante. Les équipes disposeront de 30 minutes pour s’affronter et ramasser le plus de déchets possible. Après le nettoyage de la plage, un quiz sera organisé par la Fondation Nature pour sensibiliser les enfants aux effets négatifs de la pollution sur la vie marine et l’environnement. La dernière partie de la matinée sera consacrée à différents jeux sportifs organisés par LAB Sports Academy.

Partenaire de l’opération, Domino Pizza offrira à chacun un délicieux morceau de pizza à la fin de la journée.

Merel Abels, organisatrice du nettoyage de la plage de Kim Sha Beach, a hâte d’accueillir cet événement et de contribuer au respect de l’environnement de l’île. «Le nettoyage de la plage est un excellent moyen de redonner de l’attractivité à l’île et d’impliquer les jeunes de manière ludique et amusante. Le concours est organisé pour sensibiliser et éduquer les enfants sur le recyclage et l’environnement. De superbes prix seront remis pour les plus efficaces d’entre eux mais le plus important est de passer une bonne journée tous ensemble pour une bonne cause ! »

Le nettoyage de la plage sera assuré par LAB Sports Academy, la St.Maarten Nature Foundation, Trisport, Waste2Work, Intertoys, Random Wind, Fiji Water, Carrefour, Dive Safari’s, Domino’s, Rainforest Adventures, Timeless Spirits et Meadowlands. _AF

• Le programme :

Nettoyage de plage: samedi 18 janvier 2020

Lieu: Kim Sha Beach, Simpson Beach

Heure de nettoyage : 9h00 à 13h00