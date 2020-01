Politique : Débat d’orientations budgétaires 2020

Pour la première fois depuis trois ans, le conseil territorial a voté un débat d’orientations budgétaires en fin d’année.

Ce DOB, qui verra donc sa déclinaison budgétaire lors du vote du budget primitif prévu en février 2020, s’inscrit dans un contexte troublé mais résolument plein d’espoir et de lucidité, alors que l’ensemble des politiques publiques déclinées dans ce document le démontre et que l’espoir réside dans la lecture de comptes redressés. La réussite de ce programme s’appuie sur des ressources financières appropriées, sur la consolidation de l’administration territoriale à travers des ressources internes renforcées et revalorisées et sur l’ensemble de nos partenaires, afin de démultiplier notre performance.

Sur le plan économique, les travaux de rénovation et de modernisation de l’espace public sont primordiaux sachant que la relance de notre économie touristique dépend tant de la capacité de reconstruction des hébergements que de la qualité de nos infrastructures publiques.

L’année 2020 verra ainsi :

• La rénovation de la marina Fort Louis pour 5,5 millions d’euros. Les travaux ont commencé début décembre et s’achèveront en octobre 2020, permettant à la principale marina de la partie française de retrouver 100% de sa capacité.

• Le lancement des travaux de requalification des espaces publics de Marigot, tant espérés. Les turpitudes administratives ont décalé le démarrage des travaux malgré la bonne avancée des études menées sur les premiers secteurs comme la place du tribunal.

• Le début des travaux de réaménagement de l’espace public sur le front de mer sur la ligne droite devant le cimetière de Marigot qui accueillera un espace paysagé et une liaison douce du rond-point de l’office du tourisme au mini-club.

• L’aménagement définitif du boulevard de Grand Case. Ces travaux étant conditionnés à ceux réalisés par l’EEASM sur le réseau d’eau potable et d’assainissement et à la saison touristique, ils seront finalisés fin 2020.

• L’éclairage est un facteur important d’attractivité des zones commerciales et le dysfonctionnement du réseau depuis le passage d’Irma, notamment à Marigot, doit être résolu. Tout le réseau est à revoir dans ce secteur, c’est pourquoi un éclairage solaire sera installé dans les meilleurs délais dans la zone de Marigot et ses alentours.

• Parmi les chantiers de développement, l’un des principaux projets de la Collectivité est la reconstruction du stade Thelbert CARTI. La première phase est prête à être lancée en début d’année 2020. Il s’agira ensuite pour la Collectivité de poursuivre ses travaux dans les structures sportives de proximité, notamment Cul de Sac ou Grand Case.

Gageons maintenant que la planification prévue des travaux sera suivie d’effets._AF