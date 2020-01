Economie : La COM programme 230 millions d’euros d’investissement d’ici 2023

Quelques jours avant Noël, le président de la COM a présenté aux élus réunis en conseil territorial le programme pluriannuel d’investissement que la majorité souhaite conduire sur la période 2019-2023, «un programme ambitieux mais réaliste» qui prévoit 230 millions d’euros d’investissements sur cinq ans, dont 63,3 millions dès cette année.

«Alors que la COM investissait entre 15 et 20 millions par an, l’effort annuel d’investissement est particulièrement soutenu à partir de 2020», fait remarquer Daniel Gibbs. «Ce volume d’investissement s’explique par l’urgence de certains chantiers liés à la reconstruction, la faisabilité financière et technique de projets en faveur du développement du territoire, la planification d’opérations d’envergure comme les enfouissements des réseaux électriques, numériques, la reconstruction des établissements scolaires », précise-t-il.

Un peu plus de la moitié des 230 millions sera dédiée à la reconstruction des infrastructures d’ici 2023, soit près de 120 millions. «98 millions de ces dépenses sont et seront réalisées sur les années 2019, 2020 et 2021», souligne le président.

109 millions d’euros seront consacrés à des «opérations dites nouvelles dans les domaines du développement économique, du social, de la culture et de la formation» jusqu’en 2023.

22 % des investissements que la COM compte réaliser d’ici 2023, concerneront les établissements scolaires, 21 % les infrastructures publiques, 12 % les bâtiments publics, 11 % les équipements sportifs, 7 % l’environnement/déchets, 7% les espaces publics, 6 % le réseau routier ou encore 3 % le patrimoine.