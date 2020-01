Environnement : Un léger séisme a été ressenti en Martinique et en Guadeloupe hier matin

Le Canal de la Dominique a été secoué hier matin par un tremblement de terre d’une magnitude de 5,1 sur l’échelle de Richter et d’une profondeur de 144 kms (au Nord Nord Ouest de Macouba dans le Nord-Atlantique de Martinique).

Latitude : 15.2185°N et Longitude : 61.1572°W, selon les précisions des spécialistes de l’observation de ces phénomènes en France et de l’Observatoire volcanologique et sismologique de Martinique.

Ce léger séisme a également été ressenti en Guadeloupe.

Le bureau central sismologique français invite les personnes qui ont ressenti cette secousse à témoigner. _AF