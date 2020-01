JUSTICE : Il lui enfonce le crâne en lui jetant une pierre

Cinq ans après les faits, FH porte toujours les marques de son altercation avec DB. Dans la soirée du 22 août 2014, une violente dispute a éclaté entre les deux hommes, lors de laquelle FH a été gravement blessé à la tête, son crâne a été enfoncé dans sa partie gauche causant des dommages neurologiques irréversibles.

Ce soir là, DB s’est rendu dans le quartier d’Agrément pour visiter un ami. Il y a rencontré FH, une connaissance et un riverain connu pour sa consommation de crack à l’époque. Selon DB, FH a saisi une tige de fer et pour se défendre il a ramassé une pierre par terre et lui a lancée à la tête.

Deux jours après les faits, DB s’est rendu à la gendarmerie, a été placé en garde à vue puis sous contrôle judiciaire jusqu’à son procès qui a eu lieu le 21 novembre dernier.

A l’audience, les deux hommes sont présents. FH nie avoir agressé en premier DB.

Les circonstances de l’altercation restent encore difficiles à éclaircir, leurs deux versions s’opposent. DB continue, lui, de justifier son geste par la légitime défense.

Le parquet a requis deux ans de prison, une peine qui sera confirmée un mois plus tard par le tribunal. Une expertise médicale a également été ordonnée.

(soualigapost.com)