Concert : Francky Vincent en live ce soir à La Bodega à Cupecoy !

Le chanteur de « Fruit de la passion » et « Alice, ça glisse » se produira ce jeudi 9 janvier à La Bodega, située à Jordan Village, à Cupecoy. Ambiance assurée !

Francky Vincent est le chanteur le plus célèbre des Antilles. Grâce à des chansons entre zouk et variété française telles que Fruit de la passion (Vas-y Francky c’est bon) ou encore Alice ça glisse, le sulfureux Guadeloupéen surnommé « le Zoukeur X » a déjà vendu des millions d’albums en France. Il connaît encore un succès fou et ses airs sont repris de tous depuis des générations.

Rendez-vous donc ce soir à La Bodega pour une soirée exceptionnelle. _AF

Réservations au +1 (721) 586 39 59