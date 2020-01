COLLECTIVITE : Quels travaux annoncés pour 2019 ont été réalisés ? (fin)

En janvier dernier, le président de la COM présentait cinq projets qu’il entendait mener en 2019 : rénovation des carbets de la Baie orientale, des lolos du front de mer de Marigot, de la place du tribunal, création d’une base de loisirs à l’étang aux Poissons et construction d’une maison aux associations à Grand Case. Un an plus tard, lesquels ont vu le jour ?

Les carbets de la Baie orientale

La reconstruction des carbets avait été partagée entre la COM et les restaurateurs : la COM devait réaliser les réseaux et les parties communes et les restaurateurs la structure.

La plupart des carbets a été érigée ou est en cours. Ceux qui sont terminés ne sont toutefois pas entièrement fonctionnels. En effet, tous les restaurants ne sont pas encore alimentés en électricité et en eau.

Concernant l’électricité, EDF devait installer un transfo mi décembre pour permettre le raccordement des carbets au réseau mais en raison des blocages l’installation a été repoussée. Elle devrait intervenir dans les jours qui viennent. Reste toutefois aux restaurateurs à ouvrir un compteur auprès d’EDF.

Concernant l’eau, le site est alimenté mais la souscription de l’abonnement et donc l’ouverture du compteur est une démarche appartenant aux restaurateurs et non à la Com, précise celle-ci.

Enfin se pose le problème des toilettes publiques. Aujourd’hui le site des carbets n’en est pas équipé. Les restaurateurs peuvent toutefois en installer eux-mêmes dans la mesure où les carbets sont reliés au réseau public d’assainissement.

La COM doit encore aussi installer l’éclairage public sur le site.

Maison des associations à Grand Case

Annoncé pour 2019, le projet verra le jour en 2020 puisqu’il est inscrit dans les orientations budgétaires de cette année. Pour rappel, la maison des associations sera construite à la place de l’ancienne école Elie Gibs, sur deux niveaux. Elle accueillera une salle de réunion et une salle d’exposition.

Place du tribunal et base de loisirs

Il y a un an, la COM avait annoncé la rénovation de l’espace public au niveau de La Poste, du tribunal et de l’église méthodiste ainsi que la création d’une base de loisirs à l’étang aux Poissons à côté de la nouvelle station d’épuration à Quartier d’Orléans. Ces deux projets n’ont pas encore été réalisés.