Société : Une réunion sur la thématique de l’avenir des jeunes de Saint-Martin s’est tenue en Préfecture

La Collectivité de Saint-Martin, représentée par la vice-présidente, Annick Pétrus et ses techniciens territoriaux, a tenu à être représentée lundi dernier à la réunion initiée par la préfecture de Saint-Martin Saint-Barthélemy sur les thématiques du social et de la jeunesse, avec le collectif Têtes ensemble et en présence de l’Éducation nationale, de la DIECCTE et de Pôle Emploi.

En préambule, les membres du collectif ont souhaité rappeler que la principale revendication demeurait bien le retrait du PPRN par anticipation et l’avenir des populations installées sur le littoral; ; cet enjeu majeur pour les Saint-Martinois restant directement lié aux autres revendications du collectif.

Lors des échanges, la Collectivité a pu exposer aux membres du Collectif, dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues, les principaux dispositifs existant en matière d’accompagnement de la jeunesse, de formation professionnelle et d’accompagnement social.

Un point de situation a été présenté par la délégation au développement Humain sur les travaux entrepris par la Collectivité pour la réhabilitation des infrastructures de sport et loisirs et sur les projets de développement entérinés par la Collectivité dans son schéma territorial de développement du sport 2018-2028.

Annick Pétrus a également mentionné les nombreuses possibilités de formation ouvertes à tous les publics dans le cadre du plan territorial de formation professionnelle de la Collectivité. Pour compléter l’offre de formation, la vice-présidente a porté à la connaissance des membres du collectif le projet de création du Centre National des Arts et Métiers de Saint-Martin et la formation au concours des enseignants CRPE auquel 19 Saint-Martinois sont d’ores et déjà inscrits.

La collectivité mettra en place de nouveaux moyens d’information, en lien avec le collectif, pour faire connaître ces dispositifs au grand public.

L’éducation a été au centre des discussions ; monsieur le DASEN Michel Sanz a présenté les actions menées conjointement avec la Collectivité, en faveur du développement du bilinguisme dans l’enseignement bénéficiant actuellement à 570 élèves Saint-Martinois, ainsi que la création de BTS spécifiques dans le domaine de l’hôtellerie et du tourisme et l’enseignement du Tourisme au collège, pour lesquels Saint-Martin est un territoire précurseur en France.

Dans le domaine du social, la Collectivité a dévoilé les grandes lignes de sa politique, valorisée notamment par les Assises du social qui seront organisées prochainement, en partenariat avec les acteurs sociaux et les différents quartiers.

Ces premières Assises du social seront l’occasion de présenter au public la politique sociale de la Collectivité, mais aussi d’évaluer les outils à notre disposition et d’identifier les besoins de la population pour réussir ensemble un pacte territorial social solidaire 2020-2021.

Le collectif Têtes ensemble a été invité à participer à ces travaux et à apporter toute sa contribution.

La Collectivité a été particulièrement satisfaite de ces échanges et poursuit le travail entamé avec le collectif pour répondre aux attentes des concitoyens. Elle organisera prochainement les comités de travail conjoints pour répondre aux revendications relevant de ses compétences (urbanisme – jeunesse – formation – insertion – social).