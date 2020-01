Education : Ouverture des écoles de Sandy Ground ce mardi 7 janvier

Suite aux échanges constructifs avec les manifestants, la Collectivité de Saint-Martin a pu procéder, le dimanche 5 janvier dernier, au nettoyage de la voirie dans le quartier de Sandy Ground, afin d’enlever un maximum d’encombrants sur la voie publique et de permettre une meilleure circulation routière.

La sécurité routière n’est cependant pas optimale car il reste encore des épaves de véhicules, mais la circulation est davantage praticable. La police territoriale sera dépêchée sur place, dès lundi, pour fluidifier le trafic routier.

Dans ce contexte, la journée du lundi 06 janvier sera consacrée au nettoyage des salles de classe des écoles publiques Jérôme Beaupère et Aline Hanson, selon les modalités d’hygiène réglementaires et obligatoires pour l’accueil des élèves de maternelle et primaire.

La Collectivité s’excuse donc de ne pouvoir ouvrir les deux écoles lundi et informe les parents que les établissements Jérôme Beaupère et Aline Hanson seront en mesure d’accueillir les élèves à compter du mardi 07 janvier 2020.

Les écoles publiques et la restauration scolaire sont opérationnelles depuis hier pour tous les autres établissements de Saint-Martin.