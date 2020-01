Le président Daniel Gibbs, ses quatre vice-présidents Valérie Damaseau, Yawo Nyuiadzi, Annick Pétrus, Steven Patrick et Marie-Dominique Ramphort conseillère territoriale membre de l’exécutif, ont rencontré vendredi dernier, les membres du collectif Têtes ensemble à leur demande, pour discuter des revendications qu’ils ont formulées contre le PPRN par anticipation implémenté par l’Etat et des revendications d’ordre social également, dont certaines relèvent de la Collectivité.

«Les échanges entre les élus et la délégation ont été constructifs, de nombreux sujets ont pu être discutés. Sur la question du PPRN, une stratégie d’action a été décidée conjointement, elle sera travaillée et précisée ces deux prochains jours pour être présentée à la population au début de la semaine prochaine », indique la COM.

«Il a également été convenu que les revendications d’ordre social, pour celles relevant des compétences de la collectivité, seraient étudiées en présence des membres du collectif dans le cadre de comités de travail thématiques, s’agissant notamment des questions liées à l’urbanisme (règles de construction, régularisation des titres sur les 50 pas géométriques). La volonté conjointe sur la principale revendication (PPRN) est de pouvoir interagir en faveur de la population de Saint-Martin et d’obtenir un nouveau PPRN en adéquation avec les spécificités du territoire et les attentes des Saint-Martinois.»