Exposition : Faxinfo lance son espace dédié à l’Art

Vendredi 20 décembre 2019 s’est déroulée l’inauguration du nouvel espace SM’Art FaxInfo à Bellevue, avec l’exposition «Hors de Question» de Florence Poirier qui présentait les artistes Cindy Choisy, Claudio Arnell, Kael Fazer et elle-même, avec comme «Special Guest» l’artiste Nigérien Ade Adesina résidant en Ecosse.

Cette exposition durera jusqu’à fin janvier et sera suivie par l’expo photo du voyage de Didier Rouxel au Japon en 2019.

Faxinfo a souhaité créer SM’Art FaxInfo, un local au dessus de ses bureaux dédié à toutes les formes d’expression artistique et aux évènements culturels. L’objectif est de promouvoir auprès du public de Saint-Martin, les artistes locaux et d’ailleurs, et faire de cette salle d’exposition, un lieu de rencontres et d’échanges.

• Contact SM’Art Faxinfo: Roberta 06 90 88 00 22. Adresse :1 Zac de Bellevue (à côté de Cariburo).