Société : Les vœux  de Sylvie Feucher, Préfète de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

Nous venons de célébrer la fin de l’année 2019, une année de travail intense marquée par des avancées notables mais aussi, et malheureusement, par des tensions sociales à Saint-Martin auxquelles il nous faut répondre.

Il est temps de tourner cette page et d’en écrire une nouvelle, celle de l’année 2020 avec une seule volonté, celle de voir renaître Saint-Martin. Il faut proposer collectivement des solutions concrètes à la population, aux problèmes de logement, de chômage, de précarité, notamment celle de la jeunesse.

La reconstruction doit être finalisée pour laisser la place aux nouveaux projets, ceux qui doivent nous permettre de répondre aux enjeux de demain. Depuis mon arrivée, je mesure les difficultés de la jeunesse de Saint Martin et c’est un axe transversal d’action prioritaire que j’ai fixé à tous les services de l’État. De nombreux projets où l’Etat et la Collectivité s’engagent ensemble sont en cours de finalisation : la construction de 2 nouveaux collèges mais aussi la rénovation des installations sportives, la construction d’une piscine, d’une salle omnisport, des structures de proximité et centres-socio éducatifs dans les quartiers prioritaires…

7M€ ont été mobilisés dans le cadre du plan d’investissement dans les compétences pour proposer des formations adaptées aux besoins du territoire. Le dispositif de garantie jeune, qui permet d’accompagner les jeunes entre 16 et 25 ans en situation de grande précarité vers l’emploi ou la formation, se poursuit et le RSMA offre toujours des places prioritaires pour les jeunes de Saint-Martin. Ces places restent trop souvent vacantes.

Les aînés ne seront pas oubliés avec la construction d’un pôle médico social et d’un nouvel EPHAD dans le cadre du réaménagement de la Savane.

Il nous faut réfléchir pour développer et soutenir dans la durée l’économie de l’île. Cela passe, par exemple, par la requalification du centre de Marigot et du boulevard de Grand Case. Le réseau routier sera rénové, l’éclairage public repris et modernisé, la vidéoprotection réinstallée pour plus de sécurité. La résilience du territoire sera renforcée par la création de nouveaux abris cycloniques pour la construction desquels l’État a dégagé une dotation de 6 M€, par la rénovation de l’usine de production d’eau et des réseaux, par la poursuite de l’enfouissement des réseaux électriques. Les moyens financiers sont là, il nous reste à lancer ces travaux.

Les grandes orientations pour l’aménagement de l’île doivent être définies. La Collectivité lance les consultations pour le plan d’aménagement et de développement de Saint-Martin et l’Etat l’accompagnera dans cette démarche indispensable pour dessiner le Saint-Martin de demain, les zones d’habitation, les zones économiques et touristiques, celles qu’il conviendra de protéger par des aménagements globaux pour faire face aux risques.

En 2019, l’Etat et la COM ont élaboré le contrat de convergence et de transformation 2019-2022 portant l’ensemble des projets évoqués. L’Etat les cofinancera à hauteur de 67 M€. Une dotation exceptionnelle en investissement de 16,1 M€ supplémentaires a été versée à la Collectivité pour financer ces premiers projets dès la fin 2019/début 2020.

Il convient maintenant de décliner ensemble ces projets pour le territoire de Saint-Martin et ses habitants. Ils le méritent et j’en formule le vœu pour cette nouvelle année.

Je souhaite à tous les habitants de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, une très belle année 2020.