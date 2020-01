L’hygiène de la sphère bucco-dentaire influe sur de nombreuses maladies

Le mercredi 8 janvier prochain, le docteur Catherine Rossi, chirurgien-dentiste, donnera une conférence à la CCISM. Catherine Rossi assure que sa mission et de faire prendre conscience aux gens que leurs dents sont super importantes. Responsable scientifique d’un blog, auteur de deux livres sur la santé dentaire, le docteur Rossi profite de chaque déplacement, privé ou professionnel, pour apporter la bonne parole sur l’importance de la sphère bucco-dentaire.

• Faxinfo : Pourquoi une conférence sur les dents ?

• Dr Catherine Rossi : Durant cette conférence, je traiterai le secret des dents en bonnes santés. Je vais expliquer à quoi servent les dents, quels sont les liens entre les dents et la santé et puis, ensuite, je vais donner les clés de tout ce que les gens peuvent faire au quotidien pour améliorer leur santé dentaire, depuis la naissance jusqu’à l’âge adulte. J’expliquerai quelles sont les étapes clés de la vie où les dents peuvent le plus souffrir, et les moments de la vie où l’on peut faire quelque chose au quotidien pour améliorer la santé dentaire pour toute la vie.

• Faxinfo : Une mauvaise santé bucco-dentaire peut être à l’origine de certaines complications de santé ?

• Dr Catherine Rossi : Des problèmes de dent peuvent provoquer des endocardites, des infarctus. Pour les diabétiques, s’il y a des problèmes de gencives ça empêche le diabète de se stabiliser. Les femmes enceintes qui ont des problèmes de gencives ont sept fois plus de risques d’avoir un accouchement prématuré. Le psoriasis peut être en lien avec des problèmes dentaires. Tout ce qui est tendinite, problème de douleur de dos, sont en lien avec l’équilibre de la bouche. Il faut aussi faire attention aux métaux que l’on a dans la bouche, parce que pendant très longtemps on a soigné la bouche avec des métaux.

• Faxinfo : Les plombages sont mis en cause sur l’état de santé général d’une personne ?

• Dr Catherine Rossi : Les plombages sont des amalgames qui contiennent du mercure, ce qui provoque des champs électriques en bouche. Le mercure est ingéré quand on pose l’amalgame et puis surtout quand on l’enlève. C’est un message que je voudrais faire passer car, partant de bonnes intentions, quand on veut se faire enlever les amalgames que l’on a dans la bouche, si le dentiste ne prend pas des précautions particulières avec un champ opératoire, avec une aspiration spéciale, avec une protection du patient avec un masque au charbon, et bien le patient en avale autant qu’il en a dans les dents, et c’est encore pire que de ne pas les enlever. Quand on avale du mercure, il se met au niveau des intestins et il pénètre à nouveau dans la circulation ce qui va bloquer tous les récepteurs des minéraux et des histamines dans le corps. C’est ce qu’on appelle une intoxication aux métaux lourds. Ça tue également le microbiote, c’est-à-dire toutes les bactéries que l’on a dans les intestins, qui sont importantes pour nous et pour notre santé.

• Faxinfo : Les dentifrices classiques sont aussi sujets à discussion…

• Dr Catherine Rossi : Je vais parler des dentifrices, et de tous les produits qu’ils contiennent, le lauryl sulfate1, le triclosan2, le dioxyde de titane3, qui sont des perturbateurs endocriniens et qui sont toxiques pour la santé.

Propos recueillis par RM

1 Le lauryl sulfate est un produit hautement irritant.

2 Le triclosan est un pesticide antibactérien suspecté d’être cancérogène.

3 L’exposition au dioxyde de titane favoriserait la croissance de lésions précancéreuses de l’intestin et des troubles du système immunitaire. L’utilisation du dioxyde de titane sera interdite dans l’alimentation à partir du 1er janvier 2020, mais pas dans les cosmétiques, dont le dentifrice, et les médicaments.