Soins dentaires : Conférence sur « Les secrets de santé bucco-dentaire » à la CCISM

Le mercredi 8 janvier 2020, le docteur Catherine Rossi, chirurgien-dentiste à Paris, donnera une conférence à la CCISM sur le thème « Les secrets de santé bucco-dentaire ». Une réunion durant laquelle le docteur Rossi expliquera, notamment, à quoi servent les dents et montrera, à l’aide de schéma, le processus de la carie dentaire. Mais pas que…

Durant la conférence, elle abordera également les problèmes de gencive, les risques des dents dévitalisées, les matériaux toxiques en bouche, ainsi que les déséquilibres de l’occlusion dentaire. Durant une heure, le docteur Rossi fournira des informations pratiques utiles aux personnes afin qu’ils puissent, à l’issue de la conférence, prendre la décision de prendre soin de leurs dents d’une manière un peu différente. Mais aussi qu’ils aient conscience que « leurs dents sont sacrées et que dès qu’il commence à y avoir des caries ou des problèmes, c’est une petit peu le début de la fin ». La fin de la conférence sera consacrée à la prévention à tous les âges de la vie, depuis le jeune enfant, en passant par les adolescents et l’adulte, « et je donnerai quelques secrets que personne n’aura jamais entendus ailleurs ». Après environ une heure de conférence, le docteur Rossi cèdera la parole au public afin de pouvoir répondre aux différentes questions qui seront posées.

Le docteur Rossi est également responsable scientifique du site www.naturebiodental.com, un site où l’on trouve de nombreuses informations accessibles à tout le monde, qui permettent de prendre soin de sa bouche le plus naturellement possible. Le site comprend aussi un programme de prévention dentaire, pour prendre soin de sa bouche, et qui comprend une vingtaine de vidéos qui expliquent tout ce qui se passe depuis la conception, donc chez la femme enceinte, jusqu’à la personne âgée.

Le docteur Rossi a publié, en 2001, un livre intitulé « Le Dicodent : Vos dents ont des secrets à vous dire… », et elle vient de commettre un second livre, « Vos dents vous parlent », publié chez Hachette Pratique et dont la sortie est prévue le 8 janvier 2020, le même jour de la conférence qui se déroulera à la CCISM de 16h30 à 19h00._RM