Stupéfiant ! Légalisation de la marijuana à Trinidad et Tobago

La Présidente de Trinidad et Tobago, Paula Mae Weekes, a proclamé une loi de dépénalisation sur les drogues dangereuses le 23 décembre dernier. Un cadeau de Noël avant l’heure pour les utilisateurs de marijuana, qui profitent ainsi de cette loi adoptée par les deux chambres du Parlement au début du mois de décembre.

Mais cette dépénalisation n’est valable que pour de petites quantités, entre 30 et 60 grammes de cannabis. Les personnes seront autorisées à posséder jusqu’à 30 grammes, sans pénalité, et à fumer dans les logements privés, mais pas dans les bâtiments publics ou commerciaux. Jusqu’à la limite de 60 grammes, un individu se verra infliger une pénalité fixe, et une fois celle-ci payée, il n’aura plus de casier judiciaire. Par ailleurs, tout un chacun sera autorisé à cultiver quatre plants de marijuana.

Il a été prévu que les personnes incarcérées, pour de petites quantités de drogue, soient éligibles à la libération et elles pourront ainsi voir leur dossier judiciaire radié._RM